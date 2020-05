Gemma Galgani strumento nelle mani di Maria | Rivelazioni a Uomini e Donne

Leggi su meteoweek

(Di sabato 9 maggio 2020)viene vista come una pedina manovrata daDe Filippi per portare successo al programma. Un ex volto diracconta la sua su tutto il programma, accusando la produzione. Il ritorno didopo la quarantena si mostra carico e ricco di colpi di scena che hanno in … L'articolodiproviene da www.meteoweek.com.