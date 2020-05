Gazzetta: Koulibaly ricercatissimo in Premier, c’è anche il Liverpool (Di sabato 9 maggio 2020) Aumenta la lista di squadre che fanno la corte a Koulibaly, in Premier è attualmente in pole il Liverpool, secondo la Gazzetta dello Sport, dove Klopp è un grande estimatore del difensore del Napoli ed è deciso ad averlo nei Reds. Ma attenzione perché nonostante l’emergenza De Laurentiis non è disposto a fare sconti a nessuno “Infatti il Liverpool, per prestigio, diventa il maggior pretendente per il difensore centrale azzurro, ma non è il solo. Alla finestra c’è il Newcastle e potrebbe tornare alla carica anche il Manchester United che la scorsa estate arrivò ad offrire, come rivelò De Laurentiis, ben 100 milioni per il cartellino. E il presidente ovviamente si augura che i pretendenti restino tanti, così da non dover fare sconti sulla vendita, nonostante la crisi economica mondiale. Senza ... Leggi su ilnapolista Gazzetta - Su Koulibaly c'è il Liverpool - ma non solo : agente ed ADL decideranno insieme

Gazzetta : il Napoli conferma la rivoluzione e non abbassa il prezzo di Koulibaly

GAZZETTA – Napoli - Cristiano Giuntoli punta Marash Kumbulla per sostituire Kalidou Koulibaly (Di sabato 9 maggio 2020) Aumenta la lista di squadre che fanno la corte a, inè attualmente in pole il, secondo ladello Sport, dove Klopp è un grande estimatore del difensore del Napoli ed è deciso ad averlo nei Reds. Ma attenzione perché nonostante l’emergenza De Laurentiis non è disposto a fare sconti a nessuno “Infatti il, per prestigio, diventa il maggior pretendente per il difensore centrale azzurro, ma non è il solo. Alla finestra c’è il Newcastle e potrebbe tornare alla caricail Mster United che la scorsa estate arrivò ad offrire, come rivelò De Laurentiis, ben 100 milioni per il cartellino. E il presidente ovviamente si augura che i pretendenti restino tanti, così da non dover fare sconti sulla vendita, nonostante la crisi economica mondiale. Senza ...

napolista : Gazzetta: Koulibaly ricercatissimo in Premier, c’è anche il Liverpool Cresce la lista di squadre che vorrebbero il… - sportli26181512 : Scatto Liverpool per Koulibaly, il Napoli attende l’offerta: Scatto Liverpool per Koulibaly, il Napoli attende l’of… - areanapoliit : GAZZETTA - Koulibaly, scatto del Liverpool! Sul senegalese ci sono altre tre squadre - 100x100Napoli : Il punto sul futuro di #Koulibaly - MondoNapoli : Gazzetta - Koulibaly, il senegalese è il desiderio dei top club europei: cosa spera ADL - -