Fontana | «Ripresa Serie A? Vale la pena di ripartire ad agosto»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 maggio 2020)A: l’opinione del Governatore della Regione Lombardiariguardo alladel campionato Intervenuto a Telenova, il Governatore della Regione Lombardia Attilioha espresso il suo parere a proposito della possibiledel campionato diA. Ecco le sue parole. «Sono un grande tifoso di calcio, ma in questo momento mi sembra estremamente complesso che il campionato riparta. Hanno apricominciato gli allenamenti e hanno già trovato dei giocatori contagiati. Penso che varrebbe laanche per il calcio fare una sospensione e poi ricominciare più avanti, magari ad, per finire il campionato. Quando ci saranno le condizioni per farlo». Leggi su Calcionews24.com