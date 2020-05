Festa Europa: von der Leyen, obiettivo resta la solidarietà (Di sabato 9 maggio 2020) (Teleborsa) – “Settant’anni fa una dichiarazione di meno di dieci minuti ha cambiato il destino di un continente. La Francia, attraverso la voce di Robert Schuman, tendeva la mano alla Germania e all’Europa proponendo un gesto di solidarietà di fatto. Quanto cammino abbiamo fatto da quel momento. Se abbiamo progredito così tanto, l’obiettivo della solidarietà resta più che mai di attualità. Una solidarietà che è stata messa alla prova all’inizio dell’attuale pandemia, ma ci ha permesso di vedere come il ripiegarsi su se stessi non sia la soluzione”. Parole della Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio diffuso in occasione della Festa dell’Europa. “Questa solidarietà deve continuare – ha proseguito von der Leyen – solamente ... Leggi su quifinanza Festa dell’Europa - il sondaggio tra gli adolescenti che hanno studiato all’estero : il 63% si sente sia italiano che europeo

9 maggio - Festa dell’Europa : l’Ue spiegata ai più piccoli in sei domande. Che cos’è - come funziona e perché ha fermato le guerre

Mai più soli. La nostra Festa dell’Europa con gli “Anticorpi per il futuro” (Di sabato 9 maggio 2020) (Teleborsa) – “Settant’anni fa una dichiarazione di meno di dieci minuti ha cambiato il destino di un continente. La Francia, attraverso la voce di Robert Schuman, tendeva la mano alla Germania e all’proponendo un gesto di solidarietà di fatto. Quanto cammino abbiamo fatto da quel momento. Se abbiamo progredito così tanto, l’della solidarietàpiù che mai di attualità. Una solidarietà che è stata messa alla prova all’inizio dell’attuale pandemia, ma ci ha permesso di vedere come il ripiegarsi su se stessi non sia la soluzione”. Parole della Presidente della Commissione Ue, Ursula von der, in un videomessaggio diffuso in occasione delladell’. “Questa solidarietà deve continuare – ha proseguito von der– solamente ...

europainitalia : ???? Il 9 maggio è la festa dell’Europa! ?? Per trascorrere insieme questa giornata, molti gli eventi online e i webi… - Europarl_IT : #9maggio La Festa dell’Europa è un'occasione per celebrare e ribadire l’unità e la solidarietà nell’UE. Vi invitia… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Festa dell'Europa, dalle 10 Forum online organizzato dal Comitato europeo delle Regioni (CdR) per il 70/… - jihan65 : Buona festa dell#Europa ! #EuropeDay #StrongerTogether - QuindiciNews : 9 maggio: Festa dell'#Europa Il 9 maggio è la Festa dell'Europa, il 70° anniversario della dichiarazione di Schuman… -