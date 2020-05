Festa Europa una rimpatriata comunista | Lega e FdI contro l' invito alle ong dei migranti

DavidSassoli : Festa dell’Europa, per dire che vogliamo continuare a camminare insieme. Dopo “mai più la guerra” ora è il tempo pe… - Europarl_IT : #9maggio La Festa dell’Europa è un'occasione per celebrare e ribadire l’unità e la solidarietà nell’UE. Vi invitia… - europainitalia : ???? Il 9 maggio è la festa dell’Europa! ?? Per trascorrere insieme questa giornata, molti gli eventi online e i webi… - PESBilbao : RT @serracchiani: 'La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma deve essere percorsa, e lo sarà!“ — Altiero Spinelli, dal Manifesto di… - FrancyP_ : RT @marcodimaio: Il #9maggio è la festa dell'Europa. Celebriamo questa giornata per ricordare che senza di essa saremmo tutti più deboli; m… -

Festa Europa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Festa Europa