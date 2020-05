Festa dell’Europa, il sondaggio tra gli adolescenti che hanno studiato all’estero: il 63% si sente sia italiano che europeo (Di sabato 9 maggio 2020) I ragazzi italiani credono nell’Europa. A dirlo è la Fondazione “Intercultura” che in occasione della Festa dedicata al Vecchio Continente ha rivolto un questionario agli adolescenti che hanno da poco partecipato a un programma di studio in un Paese europeo. Il primo dato che balza all’occhio è questo: due studenti su tre si sentono sia cittadini italiani sia europei. Il patriottismo è il nuovo elemento comune che unisce l’Europa “giovane”. Ma che cosa si sono portati a casa questi adolescenti da un periodo di studio vissuto all’estero? Innanzitutto un rinnovato senso di cittadinanza: il 63% afferma di sentirsi cittadino sia italiano che europeo rispetto al 21% che dice di sentirsi solo cittadino europeo e il 5,7% che opta solo per sentirsi italiano, segno di un cambiamento di rotta che investe le nuove generazioni con ... Leggi su ilfattoquotidiano 9 maggio - Festa dell’Europa : l’Ue spiegata ai più piccoli in sei domande. Che cos’è - come funziona e perché ha fermato le guerre

