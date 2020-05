Festa della mamma, lodevole iniziativa della ADISCO Calabria (Di sabato 9 maggio 2020) In occasione della Festa della mamma, facendo seguito alla donazione in generi alimentari donati alle Caritas delle tre Diocesi del territorio regino, l’ADISCO che promuove costantemente la cultura della donazione del sangue del cordone ombelicale, oltre che essere costantemente vicina alla risoluzione delle problematiche delle donne in gravidanza e delle strutture ospedaliere e consultoriali che di esse si prendono cura, ha deliberato di donare un vaucher di 200 euro ciascuno alle tre Maternità allocate nei Presidi Ospedalieri di Reggio Calabria, Locri e Polistena da consegnare ad una mamma in difficoltà economica da spendere per l’acquisto di quanto necessario al proprio nato. Il presidente Antonino Coco, incontrerà nei prossimi giorni la governatrice on.le Iole Santelli per chiedere l’istituzione di borse di studio da destinare alle ... Leggi su citynow Big Little Lies per festeggiare la Festa della Mamma su Sky : le ragazze di Monterey tornano per una terza stagione?

Festa della mamma | Le frasi di auguri più belle da dedicare

Festa della mamma 2020 - frasi di auguri/ Video - citazioni e regali più gettonati (Di sabato 9 maggio 2020) In occasione, facendo seguito alla donazione in generi alimentari donati alle Caritas delle tre Diocesi del territorio regino, l’che promuove costantemente la culturadonazione del sangue del cordone ombelicale, oltre che essere costantemente vicina alla risoluzione delle problematiche delle donne in gravidanza e delle strutture ospedaliere e consultoriali che di esse si prendono cura, ha deliberato di donare un vaucher di 200 euro ciascuno alle tre Maternità allocate nei Presidi Ospedalieri di Reggio, Locri e Polistena da consegnare ad unain difficoltà economica da spendere per l’acquisto di quanto necessario al proprio nato. Il presidente Antonino Coco, incontrerà nei prossimi giorni la governatrice on.le Iole Santelli per chiedere l’istituzione di borse di studio da destinare alle ...

forumJuventus : GdS: 'Juve in festa: oggi Dybala torna ad allenarsi. Per la serenità della Signora che attorno a lui, e alla sua in… - Agenzia_Ansa : Oggi è la Festa dell'Europa, dalle 10 Forum online organizzato dal Comitato europeo delle Regioni (CdR) per il 70/… - GiovanniToti : Guardate che belli i #fiori della #Liguria! Regalateli domenica per la festa della #mamma, comprateli per le person… - Radio24_news : RT @RobertaPellegat: Come far durare l'azalea fino alla prossima festa della mamma e poi alla prossima e poi alla prossima.. Poi andiamo in… - polvpette : non conosco niente di più buono della porchetta. rega'. mi fa sentire male. le darei tutta la mia anima. quando muo… -