Fase 2: Madrid presa d'assalto dai runner. Voglia di libertà anche in Spagna (Di sabato 9 maggio 2020) Non sono bastati i quasi 27mila morti e gli oltre 224mila contagiati. La Spagna ha già dimenticato il lockdown. A Madrid è stato sufficiente allentare le misure restrittive perché centinaia di persone, molte delle quali senza mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale, si riversassero p Leggi su iltempo Coronavirus - Madrid resta nella "fase zero" : nessun allentamento delle misure (Di sabato 9 maggio 2020) Non sono bastati i quasi 27mila morti e gli oltre 224mila contagiati. Laha già dimenticato il lockdown. Aè stato sufficiente allentare le misure restrittive perché centinaia di persone, molte delle quali senza mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale, si riversassero p

Cbi18065541 : RT @tempoweb: #Madrid invasa dai runner, voglia di libertà anche in Spagna #COVID #coronavirus ?? - StefanoAndriano : RT @tempoweb: #Madrid invasa dai runner, voglia di libertà anche in Spagna #COVID #coronavirus ?? - ITALEXIT78 : RT @tempoweb: #Madrid invasa dai runner, voglia di libertà anche in Spagna #COVID #coronavirus ?? - tempoweb : #Madrid invasa dai runner, voglia di libertà anche in Spagna #COVID #coronavirus ?? - apetrazzuolo : FASE 2 - Guanti e mascherina, l'Atletico Madrid si allena -