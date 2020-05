Fase 2, la proposta del Pd: «Incentivi per ridurre orario di lavoro e non licenziare» (Di sabato 9 maggio 2020) Con l’inizio della cosiddetta ‘Fase 2‘, quella che da lunedì 4 maggio 2020 è entrata in vigore in Italia dopo le misure restrittive causate dall’emergenza coronavirus, il tema centrale con cui dobbiamo fare i conti è la crisi economica. Sono moltissimi, infatti, gli italiani che hanno perso il lavoro o che sono finiti in cassa integrazione. E allora, da un’ala della politica, arriva una proposta per permettere a tutti, o quasi, di lavorare. LEGGI ANCHE –> L’identikit di chi ancora non lavora in Fase 2: donne, giovani e lavoratori temporanei Contratti stabili meno costosi fino a 30 ore settimanali, Incentivi ai part-time volontari, penalizzazione fiscale delle ore di straordinario oltre una data soglia, part-time come prassi nel pubblico impiego. Sono gli interventi della proposta di legge depositata dai deputati del Pd ... Leggi su giornalettismo Navette per i lavoratori pubblici e privati : la proposta della Raggi per la Fase Due

Fase 2 : la proposta delle aziende di trasporto pubblico

Fase 2 - la proposta degli over 60 a casa è costituzionale? (Di sabato 9 maggio 2020) Con l’inizio della cosiddetta ‘2‘, quella che da lunedì 4 maggio 2020 è entrata in vigore in Italia dopo le misure restrittive causate dall’emergenza coronavirus, il tema centrale con cui dobbiamo fare i conti è la crisi economica. Sono moltissimi, infatti, gli italiani che hanno perso ilo che sono finiti in cassa integrazione. E allora, da un’ala della politica, arriva unaper permettere a tutti, o quasi, di lavorare. LEGGI ANCHE –> L’identikit di chi ancora non lavora in2: donne, giovani e lavoratori temporanei Contratti stabili meno costosi fino a 30 ore settimanali,ai part-time volontari, penalizzazione fiscale delle ore di straordinario oltre una data soglia, part-time come prassi nel pubblico impiego. Sono gli interventi delladi legge depositata dai deputati del Pd ...

gabrypez1 : RT @giornalettismo: Con l'inizio della fase 2 il tema centrale diventa la crisi economica. Dal Pd arriva una proposta di legge sul lavoro i… - giornalettismo : Con l'inizio della fase 2 il tema centrale diventa la crisi economica. Dal Pd arriva una proposta di legge sul lavo… - micdel64 : Il direct to consumer e la proposta di valore per la fase 2, in video alcune considerazioni · Michele Dell'Edera - laelius : E se ci tenessimo stretto il distanziamento a-sociale? La mia modesta proposta. - venti4ore : Fase 2 proposta per Tribunale “Aula virtuale udienze remoto” -

Ultime Notizie dalla rete : Fase proposta Fase 2, la proposta per il Tribunale: "Aula virtuale e udienze da remoto" IL GIORNO Tortoriello, Unindustria: decreto liquidità inefficace, ora "Fase 3" con stop a Irap

"Dall'8 aprile, giorno in cui è stato varato il Decreto liquidità, è passato esattamente un mese. Dei 400 miliardi previsti ad oggi ne sono stati erogati appena 16, cioè il 4%. Un numero infatti, che ...

Liguria post Covid, Castellazzi (Verdi): “Prepariamoci ad affrontare qualcosa di completamente nuovo”

Savona. “A causa della pandemia stiamo attraversando una crisi sanitaria, economica e sociale dalla quale possiamo uscire mettendo in campo tutte le risorse disponibili e analizzando tutte le scelte p ...

"Dall'8 aprile, giorno in cui è stato varato il Decreto liquidità, è passato esattamente un mese. Dei 400 miliardi previsti ad oggi ne sono stati erogati appena 16, cioè il 4%. Un numero infatti, che ...Savona. “A causa della pandemia stiamo attraversando una crisi sanitaria, economica e sociale dalla quale possiamo uscire mettendo in campo tutte le risorse disponibili e analizzando tutte le scelte p ...