Fase 2: industriali Varese, ‘Cig per 47% associati ma ora basta soldi a pioggia’ (Di sabato 9 maggio 2020) Milano, 9 mag. (Adnkronos) – Il 47% delle imprese associate all’Unione industriali varesina ha attivato la Cassa Integrazione per Covid-19 ma il presidente dell’Univa, Roberto Grassi, avverte: “Le misure assistenziali non funzionano. Agire con taglio dell’Irap, riduzione del cuneo fiscale, pagamento dei debiti della Pa, riapertura dei cantieri”. Nelle settimane di lockdown tra le industrie di Varese ci sono state 465 attivazioni di Cassa Integrazione legata a Covid 19 per un totale di 30.273 addetti, il 47% delle imprese associate all’Univa e il 42% degli addetti. “Avevamo chiesto velocità nel far arrivare liquidità alle imprese e rapidità nelle risorse da mettere a disposizione della Cassa Integrazione per i nostri dipendenti. Non abbiamo avuto né l’una, né l’altra cosa. La burocrazia ... Leggi su calcioweb.eu Fase 2 : industriali Varese - ‘Cig per 47% associati ma ora basta soldi a pioggia’ (2)

(Adnkronos) – Quello che potrebbe aiutare le imprese, secondo il presidente degli industriali varesini, è, nell'ordine, il taglio dell’Irap; l'abbattimento del costo del lavoro; il pagamento alle impr ...

