Fase 2, il governo blocca le Regioni: nessuna riapertura anticipata per l’11 maggio (Di sabato 9 maggio 2020) Fase 2. Durante la videoconferenza Stato-Regioni, le autorità territoriali avevano presentato al governo un documento congiunto in cui si richiedeva una riapertura anticipata per i negozi all’11 maggio. Ma il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, frena: se ne parlerà solo a partire dal 18 maggio, quando si potrà procedere a differenziazioni regionali. Per ora ci si dovrà attenere alle norme dell’ultimo Dpcm in quanto servono almeno due settimane per valutare gli effetti dell’allentamento delle misure restrittive sull’evoluzione dell’epidemia. No alle riaperture anticipate dei negozi: il governo blocca le Regioni e ribadisce che prima del 18 maggio non se ne parla. Anche la prossima settimana, quindi, si continueranno a mantenere le norme approvate finora con il Dpcm dello scorso 26 aprile: l’esecutivo ... Leggi su limemagazine.eu Lockdown e Fase 2 : le donne più penalizzate. Le “Mamme d’Italia” scrivono al governo : ecco cosa serve

Fase 2 Calabria - il Tar dà ragione al Governo : no ai tavoli all’aperto

FAQ Fase 2 coronavirus - governo le aggiorna/ Cosa si può fare : novità su spostamenti (Di sabato 9 maggio 2020)2. Durante la videoconferenza Stato-, le autorità territoriali avevano presentato alun documento congiunto in cui si richiedeva unaper i negozi all’11. Ma il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, frena: se ne parlerà solo a partire dal 18, quando si potrà procedere a differenziazioni regionali. Per ora ci si dovrà attenere alle norme dell’ultimo Dpcm in quanto servono almeno due settimane per valutare gli effetti dell’allentamento delle misure restrittive sull’evoluzione dell’epidemia. No alle riaperture anticipate dei negozi: illee ribadisce che prima del 18non se ne parla. Anche la prossima settimana, quindi, si continueranno a mantenere le norme approvate finora con il Dpcm dello scorso 26 aprile: l’esecutivo ...

Capezzone : Avevano detto (governo, task force, cervelloni, giornaloni): siamo pronti a due milioni e mezzo di tamponi per la f… - alexbarbera : La lettera di oggi a @LaStampa sulla fase due. Il problema non è la concorrenza sleale di Amazon, ma il governo che… - MediasetTgcom24 : Fase 2, Tar accoglie ricorso del governo contro ordinanza Regione Calabria #coronavirus - Frastems16 : RT @Capezzone: Avevano detto (governo, task force, cervelloni, giornaloni): siamo pronti a due milioni e mezzo di tamponi per la fase 2. Or… - moliseweb : Corona virus fase 2. Coldiretti Molise: 'Bene via libera del governo agli agriturismi' -