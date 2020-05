Fase 2, il caso Bolzano: da ieri hanno riaperto i negozi e da lunedì bar, parrucchieri e musei (Di sabato 9 maggio 2020) Fase 2. Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato nella notte una legge che accelera la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Alto Adige. ieri hanno potuto riaprire le attività produttive e i negozi e da lunedì ripartiranno anche parrucchieri, bar e ristoranti. Stabilità anche la libertà di movimento sul territorio senza autocertificazioni. A Bolzano riapre tutto. Il Consiglio provinciale ha infatti approvato in seduta notturna con 28 sì, un no e sei astensioni la legge che accelera, e di molto, la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Alto Adige rispetto al resto dell’Italia. A partire da ieri hanno riaperto alcune attività, tra cui negozi, mentre lunedì toccherà a parrucchieri, bar, ristoranti e musei. “La crisi – ha detto il governatore Arno Kompatscher – è stata una grande sfida ... Leggi su limemagazine.eu Il caso della Comunità Lautari : senza contagi grazie alla clausura ora teme la Fase 2

Qual è la provincia italiana con il maggior numero di contagi da Covid-19? Milano, con 20.893 persone risultate finora positive. Qual è la città in cui, più di altre, le persone a partire dalla cosid ...

Ravenna, 9 maggio 2020 - Martedì potrebbe essere il giorno del via libera al protocollo anti-Coronavirus che regolerà le attività degli stabilimenti balneari. La Regione ha infatti convocato in video ...

