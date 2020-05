Fase 2 | è arrivato il tempo per la buona politica Chi parla di rischio ‘statalismo’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) di Gabriele Giacomini Costituzione alla mano, cosa desiderano, i difensori della libertà ad ogni costo? Con un video sciocchino, epidemia al galoppo, in Lombardia a fine febbraio si twittava #milanononsiferma. Sappiamo tutti com’è andata. Il premier inglese Boris Johnson, ebbro di “libertà”, rivendicava di stringere mani a destra e a manca, per poi rischiare la vita. Con sé ha trascinato l’intero Regno Unito, che oggi ha il numero più alto di decessi in Europa e che prolunga il lockdown. Oltre a questo ottimismo d’accatto, di cosa parliamo? Di quale libertà stiamo chiacchierando? Non scherziamo, la libertà è una cosa seria. Una Repubblica nata dalle ceneri del fascismo, il quale permetteva solo il pensiero unico, e non certo la critica, e nemmeno la critica della critica, dovrebbe saperlo fin troppo ...