Fase 2 Bis, con il nuovo decreto ci saranno importanti novità: le anticipazioni (Di sabato 9 maggio 2020) Cosa cambia dal 18 maggio? Ci sarà un nuovo DPCM a dettare le nuove regole sugli spostamenti, nonché sulle attività che potranno riaprire. Entro la fine della prossima settimana, quindi, ci sarà una conferenza stampa del Presidente del Consiglio per annunciare l’approvazione del nuovo DPCM con il quale dovrebbe esserci un ulteriore allentamento delle misure restrittive, con l’autorizzazione a ripartire per la maggior parte delle attività lavorative e un riconoscimento di maggiori poteri decisionali alle Regioni. Già nel corso della conferenza stampa di fine aprile con cui il Presidente del Consiglio ha annunciato l’inizio della Fase due sono state anticipate alcune novità che sarebbero state introdotte da lunedì 18 maggio, così come su cosa sarebbe cambiato dal 1° ... Leggi su howtodofor La "fase 2" che non piace al Conte bis è quella sui migranti

Fase 2 : ipotesi mascherine gratuite ai più bisognosi

Fase 2 : Renzi - ‘bisogna smetterla con i dpcm’ (Di sabato 9 maggio 2020) Cosa cambia dal 18 maggio? Ci sarà unDPCM a dettare le nuove regole sugli spostamenti, nonché sulle attività che potranno riaprire. Entro la fine della prossima settimana, quindi, ci sarà una conferenza stampa del Presidente del Consiglio per annunciare l’approvazione delDPCM con il quale dovrebbe esserci un ulteriore allentamento delle misure restrittive, con l’autorizzazione a ripartire per la maggior parte delle attività lavorative e un riconoscimento di maggiori poteri decisionali alle Regioni. Già nel corso della conferenza stampa di fine aprile con cui il Presidente del Consiglio ha annunciato l’inizio delladue sono state anticipate alcune novità che sarebbero state introdotte da lunedì 18 maggio, così come su cosa sarebbe cambiato dal 1° ...

Artemisthea84 : Gente che va a pranzo dai parenti nonostante sia fortemente raccomandato di evitarlo. Quando ripartirà la fase 1 b… - oldo_bis : RT @marcocappato: Le condizioni dichiarate per fase 2 erano: #tamponi entro 3 giorni, #mascherine per tutti a 50cc, #app di tracciamento. N… - oldo_bis : RT @ottogattotto: Ricordate Bersani quando,un mese fa circa, derideva e sbeffeggiava Renzi che aveva parlato di pericolo povertà. IN CODA A… - Paolorm2012Roma : CORONAVIRUS FASE 3: LIBERI TUTTI dal 6 AGOSTO 2020. Ma poi TERRIBILI SECONDE ONDATE di COVID-19, ecco perché… - Alfredinik : RT @ladyfromthesta1: Da 'fase 2' a 'fase 1 bis' è un attimo! ?? #FaseDue #Covid_19 #8maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Bis Ogliastro Cilento: fase 2? E’ iniziata la 1 bis Info Cilento la Corte dei Conti chiede l’intervento del legislatore per il disallineamento dei termini fiscali

Con la memoria n. AS 1766 la Corte dei Conti ha inteso offrire un contributo recante criticità e necessari chiarimenti utili all’esame del legislatore in sede di conversione in legge del decreto legge ...

Palermo, arrestato per peculato il proprietario del Marsala calcio

09:06Poteri speciali sul modello Genova per ripartire, l’Ars ci prova ma il ddl viene ‘stroncato’ dagli uffici 09:05Peculato, sequestrata sala giochi a Palermo: arrestato amministratore, è il patron d ...

Con la memoria n. AS 1766 la Corte dei Conti ha inteso offrire un contributo recante criticità e necessari chiarimenti utili all’esame del legislatore in sede di conversione in legge del decreto legge ...09:06Poteri speciali sul modello Genova per ripartire, l’Ars ci prova ma il ddl viene ‘stroncato’ dagli uffici 09:05Peculato, sequestrata sala giochi a Palermo: arrestato amministratore, è il patron d ...