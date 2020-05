Faraone ridicolo: «Denuncio il governo se non usa il Mes». Il web lo massacra: «Zitto, siete paraculi» (Di sabato 9 maggio 2020) IL Mes è il meccanismo che inguaierà l’Italia. Che potrà riavere indietro parte dei suoi soldi versati, per poi restituirli con gli interessi. “Una trappola per topi raffinata”, ma pur sempre una trappola, come ha stigmatizzato Giorgia Meloni all’indomani degli accordi presi dal governo in Europa. Accordi che turbano non poco gli equilibri già precari della maggioranza di governo. Ci sono le riserve del M5S e, di contro, chi fa una questione di vita di morte del governo, se non si accetterà il Mes. E’ la posizione di Italia Viva a mettere legna sul fuoco. Ecco che cosa scrive Davide Faraone (ex Pd passato a Italia viva) su Twitter: “Denuncerò il governo per danno erariale se non dovesse utilizzare i fondi Mes. Rinunciare per stolta ideologia populista e sovranista a risorse a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 maggio 2020) IL Mes è il meccanismo che inguaierà l’Italia. Che potrà riavere indietro parte dei suoi soldi versati, per poi restituirli con gli interessi. “Una trappola per topi raffinata”, ma pur sempre una trappola, come ha stigmatizzato Giorgia Meloni all’indomani degli accordi presi dalin Europa. Accordi che turbano non poco gli equilibri già precari della maggioranza di. Ci sono le riserve del M5S e, di contro, chi fa una questione di vita di morte del, se non si accetterà il Mes. E’ la posizione di Italia Viva a mettere legna sul fuoco. Ecco che cosa scrive Davide(ex Pd passato a Italia viva) su Twitter: “Denuncerò ilper danno erariale se non dovesse utilizzare i fondi Mes. Rinunciare per stolta ideologia populista e sovranista a risorse a ...

_Dirty__Harry_ : @davidefaraone SIGNORE & SIGNORI ECCO A VOI DAVIDE FARAONE!!! Le prime due righe sono veramente L'APOTEOSI DELLA SC… - Rossana44792035 : RT @mariamacina: Da mesi chiediamo le dimissioni del ministro della giustizia ma oggi no. Oggi che il destino ridicolo si è abbattuto su ch… - g_giuseppina : RT @mariamacina: Da mesi chiediamo le dimissioni del ministro della giustizia ma oggi no. Oggi che il destino ridicolo si è abbattuto su ch… - mariamacina : Da mesi chiediamo le dimissioni del ministro della giustizia ma oggi no. Oggi che il destino ridicolo si è abbattut… - GiacomoGiura : @Simone98RC @Mov5Stelle Comunque al di la' che sia un partito ridicolo quello di Faraone. La considerazione non e'… -

Ultime Notizie dalla rete : Faraone ridicolo Faraone, no dimissioni Bonafede su caso Di Matteo, ma chiarisca Agenzia ANSA Faraone, no dimissioni Bonafede su caso Di Matteo, ma chiarisca

“Nessuno tocchi Bonafede, non oggi . Perché noi non cambiamo idea a seconda delle stagioni o delle convenienze politiche. Per noi la separazione dei poteri è un principio irrinunciabile ed è intollera ...

Faraone: Bonafede è il vuoto ma ora non si deve dimettere

Roma, 5 mag. (askanews) - "Nessuno tocchi Bonafede, non oggi. Perché noi non cambiamo idea a seconda delle stagioni o delle convenienze politiche. Per noi la separazione dei poteri è un principio irri ...

“Nessuno tocchi Bonafede, non oggi . Perché noi non cambiamo idea a seconda delle stagioni o delle convenienze politiche. Per noi la separazione dei poteri è un principio irrinunciabile ed è intollera ...Roma, 5 mag. (askanews) - "Nessuno tocchi Bonafede, non oggi. Perché noi non cambiamo idea a seconda delle stagioni o delle convenienze politiche. Per noi la separazione dei poteri è un principio irri ...