F1, il carico del fondo verrà ridotto del 10% nel 2021: novità per le macchine, attenzione alle gomme (Di sabato 9 maggio 2020) Il Mondiale F1 2020 potrebbe iniziare nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria ma si attendono ancora tutte le conferme del caso. Nel frattempo si sta pensando alla prossima stagione che si disputerà ancora con l’attuale regolamento visto che la rivoluzione originariamente prevista per il prossimo anno è stata rinviata al 2022 a causa della pandemia. In questo modo si riusciranno a limitare i costi in un momento di grande crisi economica. Le gomme che verranno utilizzate nel prossimo campionato sono state disegnate nel 2019 ma le monoposto potrebbero avere un incremento prestazionale anche di tre secondi al giro e questo genererebbe dei carichi verticali e delle forze laterali. Proprio per questo motivo ci potrebbe essere un adeguamento degli pneumatici come ha spiegato Mario Isola, responsabile di Pirelli Motorsport, a it.motorsport.com: “Compenseremo ... Leggi su oasport L’ombra dell’ex dg Auricchio su Palazzo San Giacomo : incarico per il suo uomo di fiducia

Soresa - Cda accetta dimissioni del dg : incarico a un legale per trattativa su indennizzo

‘Sono stanco di litigare’ e tenta il suicidio con i gas di scarico dell’auto : 54enne salvato dalla Polizia (Di sabato 9 maggio 2020) Il Mondiale F1 2020 potrebbe iniziare nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria ma si attendono ancora tutte le conferme del caso. Nel frattempo si sta pensando alla prossima stagione che si disputerà ancora con l’attuale regolamento visto che la rivoluzione originariamente prevista per il prossimo anno è stata rinviata al 2022 a causa della pandemia. In questo modo si riusciranno a limitare i costi in un momento di grande crisi economica. Le gomme che verranno utilizzate nel prossimo campionato sono state disegnate nel 2019 ma le monoposto potrebbero avere un incremento prestazionale anche di tre secondi al giro e questo genererebbe dei carichi verticali e delle forze laterali. Proprio per questo motivo ci potrebbe essere un adeguamento degli pneumatici come ha spiegato Mario Isola, responsabile di Pirelli Motorsport, a it.motorsport.com: “Compenseremo ...

OA_Sport : F1, il carico del fondo verrà ridotto del 10% nel 2021: novità per le macchine, attenzione alle gomme - GibertiEdoardo : @JackySandman @Irene_Tartaglia @luigidimaio Non è del tutto corretto. Molti sacerdoti da sempre aiutano i più pover… - Nonnepossopi1 : RT @RadioSavana: A sinistra la Guardia Costiera caccia pericolosissimo bagnante dalla spiaggia, a destra, sempre la Guardia Costiera, ad us… - AnnaMaritati : @HuffPostItalia #UE ipocrita. Casarini insopportabile. A farsi carico della gente che si mette su un gommone per en… - Umbria24 : Test sierologici, Pd a giunta Tesei: «Siano a carico del sistema per alcune persone» -

Ultime Notizie dalla rete : carico del Test sierologici, in parte, a carico del sistema sanitario regionale Umbria Journal il sito degli umbri Il dramma di 21 lavoratrici: non ricevono un euro da marzo

Parliamo di una ventina di lavoratrici – madri, mogli, qualcuna di loro è single con figli – che per anni si sono occupate di pulire con cura le aule delle scuole in cui studiano i figli delle famigli ...

Baby pusher Reggio Emilia, vende droga a 17 anni via Telegram

Reggio Emilia, 9 maggio 2020 - I carabinieri hanno scoperto uno scaltro baby pusher che spacciava ai giovani della val d'Enza. A carico del 17enne la Procura del tribunale dei minori di Bologna ha chi ...

Parliamo di una ventina di lavoratrici – madri, mogli, qualcuna di loro è single con figli – che per anni si sono occupate di pulire con cura le aule delle scuole in cui studiano i figli delle famigli ...Reggio Emilia, 9 maggio 2020 - I carabinieri hanno scoperto uno scaltro baby pusher che spacciava ai giovani della val d'Enza. A carico del 17enne la Procura del tribunale dei minori di Bologna ha chi ...