Etna: attività esplosiva al cratere della Voragine, alti e bassi del “tremore” [FOTO] (Di sabato 9 maggio 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica “nelle prime ore della mattina è stata osservata una diminuzione dell’emissione di cenere del Nuovo cratere di Sud-Est. Permane un’attività esplosiva al cratere della Voragine con periodica emissione di cenere che si dissolve rapidamente in prossimità dell’area sommitale.Rispetto all’aggiornamento del 08 maggio (Aggiornamento n. 43), per quanto riguarda l’ampiezza del tremore vulcanico essa ha mostrato un graduale decremento che ha raggiunto il valore minimo intorno alle ore 01:30 UTC del 9 maggio; a partire da tale orario si è osservato un repentino incremento dell’ampiezza sino alle ore 04:00 UTC circa raggiungendo valori alti. Successivamente l’ampiezza del tremore ha mostrato un rapido decremento attestandosi su valori ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’effetto del lockdown sul rumore elettromagnetico all’Etna : registrazioni più chiare grazie alla riduzione delle attività umane

Eruzione Etna - l’Ingv : “Attività stromboliana e modeste fontane di lava - accompagnate da emissione di cenere” [FOTO]

Eruzione Etna - l’Ingv : “Cessatà l’attività di fontana di lava” (Di sabato 9 maggio 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica “nelle prime oremattina è stata osservata una diminuzione dell’emissione di cenere del Nuovodi Sud-Est. Permane un’attivitàalcon periodica emissione di cenere che si dissolve rapidamente in prossimità dell’area sommitale.Rispetto all’aggiornamento del 08 maggio (Aggiornamento n. 43), per quanto riguarda l’ampiezza del tremore vulcanico essa ha mostrato un graduale decremento che ha raggiunto il valore minimo intorno alle ore 01:30 UTC del 9 maggio; a partire da tale orario si è osservato un repentino incremento dell’ampiezza sino alle ore 04:00 UTC circa raggiungendo valori. Successivamente l’ampiezza del tremore ha mostrato un rapido decremento attestandosi su valori ...

SkyTG24 : L'Etna in piena attività. E dal cratere spunta una nuvola a forma di cuore. FOTO - repubblica : L'Etna al crepuscolo, lo spettacolo del vulcano in attività - manulamanuz57 : RT @SkyTG24: L'Etna in piena attività. E dal cratere spunta una nuvola a forma di cuore. FOTO - MartyCippy : RT @SkyTG24: L'Etna in piena attività. E dal cratere spunta una nuvola a forma di cuore. FOTO - crispadafora : RT @SkyTG24: L'Etna in piena attività. E dal cratere spunta una nuvola a forma di cuore. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Etna attività CRONACA DIRETTA. L'Etna torna ad eruttare - VIDEO 3bmeteo