“Era l’amore della mia vita”: Rita Dalla Chiesa, l’ammissione su Fabrizio Frizzi crea delle polemiche (Di sabato 9 maggio 2020) Rita Dalla Chiesa intervistata da Nuovo Tv Sono un paio d’anni che Fabrizio Frizzi non c’è più a causa di un’emorragia cerebrale. Una morte che ha sconvolto tutti gli italiani e che ha lasciato un grande vuoto. Il conduttore romano manca molto, soprattutto alla sua famiglia, quindi la vedova Carlotta Mantovan e la figlioletta Stella, ma anche a coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con loro. Ma nelle ultime ore è tornata a parlare la sua ex moglie Rita Dalla Chiesa che è stata legata al padrone di casa de L’Eredità per ben dieci anni. La giornalista di Casoria lo ha fatto attraverso una lunga intervista al periodico Nuovo Tv. L’amore per Fabrizio Frizzi Intervistato per il settimanale Nuovo Tv, Rita Dalla Chiesa è tornata a menzionare colui che è stato suo marito per un decennio, esprimendo un parere ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 9 maggio 2020)intervistata da Nuovo Tv Sono un paio d’anni chenon c’è più a causa di un’emorragia cerebrale. Una morte che ha sconvolto tutti gli italiani e che ha lasciato un grande vuoto. Il conduttore romano manca molto, soprattutto alla sua famiglia, quindi la vedova Carlotta Mantovan e la figlioletta Stella, ma anche a coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con loro. Ma nelle ultime ore è tornata a parlare la sua ex moglieche è stata legata al padrone di casa de L’Eredità per ben dieci anni. La giornalista di Casoria lo ha fatto attraverso una lunga intervista al periodico Nuovo Tv. L’amore perIntervistato per il settimanale Nuovo Tv,è tornata a menzionare colui che è stato suo marito per un decennio, esprimendo un parere ...

NetflixIT : Il loro amore per il gioco era immenso. Ma il rispetto che avevano l’uno per l’altro era ancora più grande.… - bossi_p : RT @LaCgilnel900: “Mio figlio era la voce che gridava nella piazza, era il rasoio affilato dalle sue parole, era la rabbia, era l'amore che… - macrofagah : Da questo punto di vista era strano, ogni crush sembrava l’amore della sua vita ma per giustificare il suo interess… - KontroKulturaa : 'Era l'amore della mia vita': Rita Dalla Chiesa, l'ammissione su Fabrizio Frizzi crea delle polemiche - - LorenzoOrtolan4 : RT @FaziEditore: «L’amore non è eterno come lo raccontano i romanzi. Il mio amore per Nuto era autentico e devoto, eppure si è dissolto non… -

Ultime Notizie dalla rete : “Era l’amore Gennaro Arma, capitano della Diamond Princess, la moglie: «Non si sente un eroe» Corriere della Sera