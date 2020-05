Enzo Miccio | «Vi racconto il lavoro del wedding planner» e i problemi da Coronavirus

(Di sabato 9 maggio 2020) E onestamente chi meglio di lui potrebbe farlo? Già, perché proprio Enzo Miccio ha consolidato questa professione in Italia rendendola anche più conosciuta (e riconosciuta) grazie a format televisivi piuttosto popolari, fra cui Wedding Planners e Abito da sposa cercasi.

Enzo_Miccio : Scusate ma cos’è sta storia della Festa dei Lavoratori? Siamo in casa da oltre 50 giorni dobbiamo festeggiare ancor… - laurapiceni : @Benji_Mascolo @innamoratadiBeF @Enzo_Miccio qui hai tanto da lavorare... Ti prego aiutalo!!! - poppins79 : @ro69be Ed Enzo Miccio. - KatesB24 : RT @teamvlorelai: Tutti d’accordo sul fatto che se Enzo Miccio avesse partecipato agli Hunger Games, Katniss e Peeta sarebbero stati spacci… - smariegdrs : RT @mrjjmenez: @smariegdrs Anche Enzo Miccio -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Miccio

Vanity Fair.it

È nei momenti difficili come quello che stiamo vivendo adesso, che l’unione che fa davvero la forza e la differenza. Ne è convinto Mario Dice, che lancia l’appello #weworkalltogether. Un progetto che ...Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi hanno formato la coppia dei Wedding Planner a Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. E solo per un soffio i due non sono riusciti a vincere il reality adventure ta ...