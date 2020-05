Emma Marrone risponde all’attacco sui brufoli e si gode una bella passeggiata Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 9 maggio 2020) Unadel suo viso in primo piano edche non ha timore di mostrarsi senza trucco appare con qualche imperfezione, come tutte le donne, ma qualcuno nota dei, sarà solo frutto della cattiveria e la cantante trova il modo migliore perre. Unatra le strade di Roma quasi deserta,finalmente si concede un po’ di libertà dopo il lockdown e la Capitale le appare piùche mai. Non ha bisogno di trucco, soprattutto oggi; posta sul suo profilo Instagram lo scatto con le cuffie, baciata dalla luce del sole, non serve altro, purtroppo nemmeno al solito odiatore di turno a cui però va molto male. “Amore ai iin faccia” ovviamente non è un errore nostro ma del follower.replica: “Hai… no “ai”… dai su” e non c’è bisogno di ...