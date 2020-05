Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di sabato 9 maggio 2020) Emergenza Coronavirus: il bollettino giornaliero stilato dalla Protezione Civile. Il bollettino aggiornato del 9 maggio La Protezione Civile ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 9 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con un decremento di 3.119 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 194 e portano il totale a 30.395. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 103.031, con un incremento di 4.008 persone rispetto a ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus : giocatori - allenatori e presidenti positivi al Covid-19

Coronavirus - ultime notizie dal mondo – In Corea si richiudono bar e discoteche per nuovi focolai. In Brasile 10mila contagi in 24 ore. In Messico l'emergenza non ferma la scomparsa delle persone

I ristoranti riaprono il 18. Sono state messe a punto le modalità. A cominciare dalla prenotazione obbligatoria ormai di fatto sicura. I tavoli, possibilmente all'aperto, dotati di gel igienizzanti, d ...

Pescara, 9 mag. (askanews) – Il servizio prevenzione e tutela della Regione comunica che in Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3086 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai ...

