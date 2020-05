Emergenza Coronavirus a Bari è un lontanissimo ricordo, lungomare strapieno e gente in spiaggia, Decaro “Se non si rispettano le regole richiudiamo tutto” (Di sabato 9 maggio 2020) Spiagge affollate e lungomare strapieno di gente alcuni con mascherina altri invece senza. L’Emergenza Covid-19 sembra un lontanissimo ricordo. Antonio Decaro ha voluto richiamare i baresi alle proprie responsabilità, a Bari ricordiamo ci sono ancora 153 persone positive al Covid-19. Il primo cittadino di Bari ha detto che: “Non ci assembriamo ricordiamoci che è una libertà condizionata. Se non rispetteremo le restrizioni saremo costretti a richiudere tutto e chissà per quanto altro tempo ancora. Visto l’allentamento del lockdown, infatti, i controlli sono più complicati e la polizia municipale evidenzia che in tanti, se sanno di essere in un posto non consentito, appena vedono una pattuglia si disperdono”. Leggi su baritalianews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : la Francia aumento lo stato di emergenza

e io ho risposto: ‘Vado da Laura Chimenti che è un affetto stabile, stabilissimo, la vedo tutte le sere. Quindi è il mio affetto stabile'". L'emergenza Coronavirus secondo Roberto Benigni Roberto ...

GUARDIAREGIA – Ancora un intervento dell’Arma dei Carabinieri che, in questo delicato periodo dell’emergenza “Coronavirus”, caratterizzato dal dolore e dalle difficoltà che stanno segnando gran parte ...

