Dopo la puntata di 4 Ristoranti a Roma, Home Restaurant Hotel scrive ad Alessandro Borghese (Di sabato 9 maggio 2020) Home Restaurant Italia scrive a Borghese La puntata di giovedì 7 maggio della nuova edizione di 4 Ristoranti è stata dedicata agli Home Restaurant di Roma con la sfida tra quanti tipologie diverse di Ristoranti in casa. Una puntata che ha destato interesse e curiosità su un settore forse poco conosciuto e ha spinto la società che gestisce Home Restaurant Hotel a scrivere ad Alessandro Borghese per porre l’attenzione su questa realtà. Di seguito la lettera che ci è stata inviata e che pubblichiamo interamente: Gentile Alessandro Borghese, Abbiamo appreso da alcune note stampa online, del suo programma talk show televisivo 4 Ristoranti … che andrà in giro per “Home Restaurant”, espressioni del Social Eating e comparto della c.d. Industria 4.0 ovvero Sharing Economy, di cui abbiamo Marchio Brevettato al mise dal 2016 ... Leggi su dituttounpop Alchimista UeD - chi è? Il gesto di Giovanna : indizi identità dopo puntata

La quinta puntata di NEXT : con Carolina Milanesi il mondo che verrà dopo il coronavirus

“Si sono vendicati”. Povia attacca Caterina Balivo e racconta il dietro le quinte : cosa è successo dopo la puntata del ‘fattaccio’ (Di sabato 9 maggio 2020)Italiaa Borghese Ladi giovedì 7 maggio della nuova edizione di 4è stata dedicata aglidicon la sfida tra quanti tipologie diverse diin casa. Unache ha destato interesse e curiosità su un settore forse poco conosciuto e ha spinto la società che gestiscere adBorghese per porre l’attenzione su questa realtà. Di seguito la lettera che ci è stata inviata e che pubblichiamo interamente: GentileBorghese, Abbiamo appreso da alcune note stampa online, del suo programma talk show televisivo 4… che andrà in giro per “”, espressioni del Social Eating e comparto della c.d. Industria 4.0 ovvero Sharing Economy, di cui abbiamo Marchio Brevettato al mise dal 2016 ...

La7tv : Questa sera dopo la puntata di @welikeduel andrà in onda il docufilm 'Liberi e Pensanti - Uno Maggio Taranto'.… - sonoleventi : Stasera la 2ª puntata dell’inchiesta sulla Camorra ai tempi del #COVID19. Con noi il Sindaco di Bergamo… - fivemerald : la puntata più carina della serie !!! dopo la tristezza di ieri serviva tantissimo una cosa così <3 #MyEngineerEP11 - cevans_rdj : RT @thedoctorIies: “My entire life is here” Lucifer ha detto che la sua intera vita è lì, a Los Angeles, immaginate quanto sia stato diffi… - DMFemme_ : RT @thedoctorIies: “My entire life is here” Lucifer ha detto che la sua intera vita è lì, a Los Angeles, immaginate quanto sia stato diffi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo puntata La quinta puntata di NEXT: con Carolina Milanesi il mondo che verrà dopo il coronavirus La Stampa Tempesta d’amore, anticipazioni oggi 8 maggio: Franzi nasconde il suo amore per Tim

Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi 8 maggio della soap opera tedesca Tempesta d’Amore. Dopo la festa al Fürstenhof Tim non capisce come mai Franzi è triste: pensa che il motivo possa esser ...

Il Segreto, Francisca e Raimundo si incontrano: ecco cosa succederà

Francisca Montenegro è ritornata a Puente Viejo con un unico obiettivo: riprendersi ciò che ha perduto. Dopo l’incendio di Fernando Mesia, la vita della nobildonna è stata stravolta, ma non si perde m ...

Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi 8 maggio della soap opera tedesca Tempesta d’Amore. Dopo la festa al Fürstenhof Tim non capisce come mai Franzi è triste: pensa che il motivo possa esser ...Francisca Montenegro è ritornata a Puente Viejo con un unico obiettivo: riprendersi ciò che ha perduto. Dopo l’incendio di Fernando Mesia, la vita della nobildonna è stata stravolta, ma non si perde m ...