Dopo Belpietro il grillino L' ultima umiliazione dell' Unità

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempi durissimi per l';, storico quotidianoa sinistra da anni ormai lontano dalle edicole. Ebbene, la società editrice per non perdere la titolaritàa testata è costretta ogni anno a fare uscire un numero speciale di pura testimonianza e, in assenza di un direttore in carica, chiede di