Donne e disabilità | il Covid-19 moltiplica le discriminazioni

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) L’emergenza coronavirus ha messo in luce chiaramente fratture e distanze nella nostra società che si sono risolte in un impatto profondamente diverso della crisi e delle misure di contenimento sui cittadini. La ripresa graduale dei servizi e delle attività sociali, economiche e produttive, necessita di nuovi modelli organizzativi e relazionali che rilancino il tema delle pari opportunità nella più ampia accezione possibile: spazi e tempi accessibili, paritari e sostenibili e un focus imprescindibile sull’intersezione degli ostacoli e delle. Se da una parte, le misure di resistenza e contenimento del virus, hanno inizialmente dovuto tralasciare alcune fasce della popolazione, come quella dei giovani e giovanissimi, la programmazione della fase due deve tenere in debito conto le disuguaglianze sociali e le...