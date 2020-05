Domenica IN puntata speciale per la festa della mamma: gli ospiti del 10 maggio 2020 (Di sabato 9 maggio 2020) Che cosa vedremo nella puntata di Domenica IN di domani 10 maggio 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio i nomi di tutti gli ospiti che domani ci terranno compagnia in un giorno speciale. Si festeggia infatti la festa della mamma e nella puntata di domani, Mara Venier darà ampio spazio alle mamme che parleranno della loro esperienza ma anche di questi due mesi vissuti in lockdown! Domenica IN 10 maggio 2020: TUTTI GLI ospiti della puntata In occasione della festa della mamma, la puntata si aprirà con Antonella Clerici, da Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove sta trascorrendo con la famiglia questo periodo di riposo forzato a causa dell’emergenza coronavirus. In questi giorni Antonella Clerici ha provato a tenere compagnia alle tante persone che la seguono sempre con affetto con ricette e dirette ... Leggi su ultimenotizieflash Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata (Anteprima Blogo)

