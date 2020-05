Diritti TV serie A, ancora scontro tra Lega e TV (Di sabato 9 maggio 2020) Diritti TV serie A, ancora scontro tra Lega e TV: mercoledì sarà un giorno decisivo anche per quanto riguarda le partite sul piccolo schermo Mercoledì sarà una giornata decisiva soprattutto per i Diritti televisivi della serie A. Ieri sera Sky ha inviato una lettera ai club di serie per ribadire la volontà di non saldare l’ultima rata. Come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le TV non vogliono pagare la rata di maggio, che riguarda i mesi in cui il campionato è stato fermo. Mercoledì, dunque, diventerà una giornata decisiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Sky comunica alla Lega Serie A che non pagherà l’ultima rata diritti tv

La Bundesliga riparte per i diritti tv - ma la salute dei lavoratori tv è di Serie B

Diritti Tv : la Serie A congela la causa a Sky - Dazn e Img. In Germania la Budeslinga riparte in chiaro (Di sabato 9 maggio 2020)TVA,trae TV: mercoledì sarà un giorno decisivo anche per quanto riguarda le partite sul piccolo schermo Mercoledì sarà una giornata decisiva soprattutto per itelevisivi dellaA. Ieri sera Sky ha inviato una lettera ai club diper ribadire la volontà di non saldare l’ultima rata. Come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le TV non vogliono pagare la rata di maggio, che riguarda i mesi in cui il campionato è stato fermo. Mercoledì, dunque, diventerà una giornata decisiva. Leggi su Calcionews24.com

tvdellosport : ?? ULTIM’ORA È stata convocata in via d'urgenza, mercoledì 13 maggio, l'assemblea di Lega Serie A. ?? All’ordine… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: Diritti TV – Sky non ci sta e passa al contrattacco: inviata una lettera alla Lega Serie A - tabellamercatob : #SerieA #emergenzacovid19 e #ripartenza Ieri apertura del #Governo Zampa, Sottosegretaria alla Salute 'Verso soluzi… - news24_napoli : Serie A nel caos! SKY ha inviato una lettera alla Lega: non pagherà l… - SiamoPartenopei : Serie A nel caos! SKY ha inviato una lettera alla Lega: non pagherà l'ultima rata dei diritti Tv -