Dell’Utri e i boss Forza Italia battezzata dalle mafie Testimonianza shock a Reggio

(Di sabato 9 maggio 2020) A tenere a battesimoè stata la mafia. Ancor più nello specifico Cosa Nostra e la ‘Ndrangheta. Fin dai primi giorni della discesa in campo di Silvio Berlusconi, quando il nuovo partito del Cav irrompeva nella scena politicana sommersamacerie della Prima Repubblica, a Roma, dove batte il cuore del potere, ierano presenti a una convention azzurra organizzata da Marcello Dell’Utri, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Il particolare è emerso nel corso del processo denominato ‘Ndrangheta stragista, in corso davanti alla Corte d’Assise diCalabria, in cui sono imputati Giuseppe Graviano, ex capo mandamento del quartiere palermitano di Brancaccio, e Rocco Santo Filippone, ritenuti i mandanti del duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo ...