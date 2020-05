Decreto rilancio: raddoppia il bonus baby sitter (Di sabato 9 maggio 2020) di Gabriella Lax – In principio era il Decreto Aprile che poi, col dilatarsi dei tempi è divenuto Decreto Maggio e adesso è stato rinominato Decreto rilancio che, grazie a 55 miliardi, sarà la spinta per il Paese per uscire dall'emergenza covid 19. C'è anche il bonus baby sitter nelle 766 pagine di proposte di tutti i ministeri per lavoro, sport, turismo, trasporti, cultura. bonus baby sitting fino a 1.200 euro Per quel che riguarda la famiglia, salirebbe da 600 a 1.200 euro il bonus per il baby sitting che si estenderebbe anche ai centri estivi, a partire dai servizi integrativi per l'infanzia fino ai servizi socio educativi territoriali. La misura citata nel documento di lavoro prevede anche un incremento a 2.000 euro per il bonus in favore del personale sanitario. Smartwork... Leggi su studiocataldi Conte : “Semplificheremo la cassa integrazione nel decreto Rilancio”. Allarme a Bergamo : 90mila lavoratori senza ammortizzatori

Decreto Rilancio - dal bonus di 300 euro per internet al rimborso abbonamenti per bus e treni

