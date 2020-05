Decreto Rilancio, le proposte dei ministeri: lavoro, famiglie, bonus e turismo (Di sabato 9 maggio 2020) Si è perso nei meandri dei palazzi di governo ed è stato ora ribattezzato Decreto Rilancio: il documento che riassume le misure adottate per far fronte alla crisi economica seguita all’emergenza sanitaria dovrebbe esser ‘chiuso’ nei prossimi giorni. L’esecutivo sarebbe al lavoro per conciliare le proposte presentate dai vari ministeri. Stando alla bozza trapelata dovrebbe contenere aspetti già trattati nei giorni scorsi ma anche qualche novità. Dalla Salute al lavoro, agli aiuti alle imprese, questi alcuni dei punti del Decreto Rilancio seppur ancora in via di definizione. Decreto Rilancio, dal lavoro alle indennità: tutte le proposte Per ciò che concerne il lavoro, tema carissimo alla maggior parte degli italiani, il Decreto Rilancio dovrebbe prevedere un’estensione a cinque mesi della sospensione dei ... Leggi su urbanpost Le misure del Decreto Rilancio

I bonus del decreto rilancio : ipotesi 1.200 euro per le baby sitter e fino a 500 euro per le vacanze

davidallegranti : Il decreto rilancio è di oltre 700 pagine, mi auguro buona lettura da solo - fanpage : Arriva il bonus vacanze per famiglie, coppie e single. E non solo. Tutte le novità - repubblica : Decreto 'Rilancio': le proposte dei ministeri. Cassa estesa per 12 settimane, bonus baby sitter a 1.200 [aggiorname… - laquilablog : Conte, cassa integrazione in deroga semplificata già nel decreto rilancio #cassaintegrazione #coronavirus… - donMimmo : RT @fanpage: Arriva il bonus vacanze per famiglie, coppie e single. E non solo. Tutte le novità -