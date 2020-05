Decreto Rilancio, Governo al lavoro per la ripartenza. Bonus vacanze fino a 500 euro? (Di sabato 9 maggio 2020) Si chiamerà "Decreto Rilancio" il prossimo Decreto sul quale il Governo è al lavoro per sostenere l'economia - dalle famiglie alle imprese - nella fase dagdi gestione della crisi provocata dal coronavirus. Un provvedimento in evoluzione che contiene norme dal lavoro alla salute, dalla famiglia allo sport. Salirebbe da 600 a 1.200 euro il Bonus per il baby sitting che si estenderebbe anche ai centri estivi, nelle diverse declinazioni che vanno dai servizi integrativi per l'infanzia ai servizi socio educativi territoriali. E' quanto prevede la proposta contenuta nel documento di lavoro per la messa a punto del Decreto Rilancio. La misura - che non riporta rilievi della Ragioneria - prevede anche un incremento a 2.000 euro per il Bonus in favore del personale sanitario. Tra le altre ipotesi: un credito d'imposta a favore dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore ... Leggi su citynow Conte : "Nel decreto Rilancio cassa integrazione in deroga semplificata"

Smartworking con figli - bonus vacanze - bici e baby sitter : tutte le indiscrezioni sul Decreto Rilancio

Decreto di Rilancio - cos’è - misure - Cig - partite Iva - imprese - bonus vacanze e baby sitter - fondo emergenze imprese (Di sabato 9 maggio 2020) Si chiamerà "" il prossimosul quale ilè alper sostenere l'economia - dalle famiglie alle imprese - nella fase dagdi gestione della crisi provocata dal coronavirus. Un provvedimento in evoluzione che contiene norme dalalla salute, dalla famiglia allo sport. Salirebbe da 600 a 1.200ilper il baby sitting che si estenderebbe anche ai centri estivi, nelle diverse declinazioni che vanno dai servizi integrativi per l'infanzia ai servizi socio educativi territoriali. E' quanto prevede la proposta contenuta nel documento diper la messa a punto del. La misura - che non riporta rilievi della Ragioneria - prevede anche un incremento a 2.000per ilin favore del personale sanitario. Tra le altre ipotesi: un credito d'imposta a favore dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore ...

davidallegranti : Il decreto rilancio è di oltre 700 pagine, mi auguro buona lettura da solo - fanpage : Arriva il bonus vacanze per famiglie, coppie e single. E non solo. Tutte le novità - repubblica : Decreto 'Rilancio': le proposte dei ministeri. Cassa estesa per 12 settimane, bonus baby sitter a 1.200 [aggiorname… - t_cester : RT @GiorgiaMeloni: Prima doveva essere il decreto aprile, poi aprile è finito e hanno pensato di chiamarlo decreto maggio. Oggi diventa dec… - Ultron65 : RT @rubino7004: Il decreto si chiamava “aprile”, poi “maggio”. Ora si chiama “rilancio”. È un degredo ambiffiofo evidentemente. Ma è solo u… -