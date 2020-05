David | trionfa Bellocchio  con «Il traditore»|Le pagelle  Favino miglior attore

MediasetTgcom24 : David di Donatello 2020, trionfa 'Il Traditore' di Bellocchio: Favino e Trinca i migliori attori #DaviddiDonatello… - venti4ore : David Donatello trionfa traditore Marco Bellocchio miglior film attori regista - zazoomnews : Il Traditore di Bellocchio trionfa ai David di Donatello Favino Buscetta è il migliore attore - #Traditore… - BlitzQuotidiano : David di Donatello, trionfa Il traditore di Marco Bellocchio: miglior film, attori e regista - S_ErSEA_SHIPsCo : RT @Italpress: Il traditore trionfa ai David, Mattarella “Cinema arte del sogno” -

Ultime Notizie dalla rete : David trionfa

ROMA – Marco Bellocchio con Il Traditore trionfa al David di Donatello 2020 come miglior film dell’anno e vince altri 5 premi. ?”Avevo vinto tre David in tutta la mia carriera, oggi ne ho vinti tre in ...Si è appena conclusa la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2020. Quest’anno l’evento è stato diverso, a causa dell’attuale situazione sanitaria. La sera dell’8 maggio, in diretta dallo st ...