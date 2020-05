Dal 18 maggio i numeri sotto la lente Con 500 contagi la Lombardia chiude

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 9 maggio 2020) Patricia Tagliaferri Nuovi lockdown potranno essere decisi localmente in base all'andamento deimonitorati in base a 20 parametri È stato detto e ridetto che adesso sta a noi decidere la nostra sorte. Se andare avanti nella Fase due o tornare alla casella di partenza con nuovi lockdown. Eventuali nuove chiusure saranno stabilite in base all'andamento dell'epidemia grazie a precisi parametri indicati dal ministero della Salute. Sono una ventina e verranno monitorati costantemente, come il tasso dio R zero e la pressione sui pronto soccorso. I dati di tutti i territori verranno aggiornati attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale e funzioneranno da campanello d'allarme. Quando supereranno la soglia stabilita si interverràndo le aree a rischio per stroncare sul nascere nuovi focolai. Una prima valutazione gli esperti ...