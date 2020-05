Covid Italia | bollettino | 3 119 malati in meno | 218 268 contagi totali +1 083 | 30 395

emergenzavvf : Il collega Lorenzo Facibeni ci ha lasciato. Il suo fisico, provato dalla lunga lotta contro il #Covid_19, non ha re… - Agenzia_Italia : La mortalità per #infarto si è triplicata durante l'emergenza #Covid - ManlioDS : Ho rilasciato questa intervista a @Affaritaliani su #slowbalisation, #Europa, #Cina, #export, #Libia e #Covid_19. A… - GioB1974 : RT @ilham_mounssif: Ho 25 anni, da 23 in Italia. Laddove tornassi, trovassi lavoro (cn crisi Covid-19 sarà tosta) dopo 3 anni presenterei d… - Zippo88lrr : Nuovi Contagi Italia 1083, su quasi 70.000 tamponi fatti. Praticamente 1,5 su 100. Il #Covid_19 fra pochi giorni… -

Covid Italia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Covid Italia