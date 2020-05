Covid-19, la dura vita degli artisti di strada: l’intervista all’Uomo Orchestra Partenopeo (VIDEO) (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Roccabascerana (Av) – Classe 1960, ha compiuto sessant’anni in quarantena, metà della sua vita l’ha passata tra le strade, le piazze e i teatri di tutto il mondo. Basterebbe ciò per raccontare la vita di Michele Roscica, artista, compositore e musicista polistrumentista. Michele suona la chitarra, l’armonica, la gran cassa e i piatti, ma ciò che lo differenzia da tanti altri artisti è che li suona contemporaneamente. Nasce così l’Uomo Orchestra Partenopeo. Michele Roscica nasce a Napoli, ma da tantissimo risiede a Roccabascerana, un paesino in provincia di Avellino, al confine con la provincia sannita. In questa intervista rilasciata a noi di Anteprima 24, Michele ha voluto mettere a nudo oltre alla propria professionalità, anche un mondo, un lavoro e una passione che questo virus ... Leggi su anteprima24 Covid-19 - il ruolo della robotica durante una pandemia

