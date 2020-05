CORONAVIRUS UK | OLTRE 36MILA MORTI Verso quarantena per chi entra nel Regno Unito

you_trend : ?? #Coronavirus: durante le settimane più dure dell'epidemia, quasi tutte le province hanno avuto almeno un caso al… - stanzaselvaggia : Sarebbe interessante che oltre i numeri (222 morti solo ieri) qualcuno in Lombardia ci fornisse qualche informazion… - TgrPiemonte : Il Piemonte è tra le prime regioni italiane per diffusione del #coronavirus negli ambienti di lavoro. Prima la Lomb… - crispadafora : RT @RaiNews: #Coronavirus, in #Russia oltre 10.000 contagi in 24 ore per il settimo giorno consecutivo - AntonellaColoru : RT @BLIND_DATA24: @AntonellaColoru Oltre al coronavirus ci deve essere un virus che attacca i cervelli delle forze dell'ordine di tutto il… -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS OLTRE Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus, oltre 2mila sanzioni

Ieri oltre 230mila controlli e 2mila sanzioni nell'ambito del monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle misure di contenimento del coronavirus. In particolare, secondo i dati del Viminale, ...

Oltre 30mila morti di Covid in Italia, calano i positivi: -1.663

Ancora in calo i malati di coronavirus in Italia, che con un -1.663 rispetto a ieri scendono a 87.961. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile nel consueto punto stampa sui numeri del Covid: i ...

Ieri oltre 230mila controlli e 2mila sanzioni nell'ambito del monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle misure di contenimento del coronavirus. In particolare, secondo i dati del Viminale, ...Ancora in calo i malati di coronavirus in Italia, che con un -1.663 rispetto a ieri scendono a 87.961. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile nel consueto punto stampa sui numeri del Covid: i ...