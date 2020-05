Coronavirus, Trump: “Sparirà senza un vaccino. Negli Usa ci saranno 95mila morti” (Di sabato 9 maggio 2020) Ha parlato a un evento con i parlamentari repubblicani, prevedendo che Negli Usa la pandemia provocherà almeno 95mila morti. Poi Donald Trump ha aggiunto che il Coronavirus “se ne andrà via senza un vaccino”. Stando ai dati della Johns Hopkins University di ieri, Negli Stati Uniti sono già stati registrati oltre 76mila decessi per Coronavirus. L'articolo Coronavirus, Trump: “Sparirà senza un vaccino. Negli Usa ci saranno 95mila morti” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Donald Trump : “Il virus sparirà senza vaccino”

Trump : "Il Coronavirus sparirà senza vaccino" - in California voto per posta alle presidenziali

