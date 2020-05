Coronavirus | Trump | “Sparirà da solo” Ma negli Usa è “un disastro”

(Di sabato 9 maggio 2020) “Sparirà senza un vaccino”: così finirà ilper Donald. A cui risponde Barack Obama: “Hai fatto un disastro”. E nel resto del mondo le cose non vanno bene. Il“se ne andrà via senza un vaccino”: è la previsione del presidente statunitense Donald, espresso nel corso di un incontro con i … L'articolo: “Sparirà da solo”. MaUsa è “un disastro” proviene da www.meteoweek.com.

ManlioDS : Ho rilasciato questa intervista a @Affaritaliani su #slowbalisation, #Europa, #Cina, #export, #Libia e #Covid_19. A… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump: 'Sparirà senza vaccino'. Obama: 'La risposta di questa amministrazione è un disastro'… - RaiNews : #Usa, #Trump: 'Il virus sparirà senza vaccino, almeno 95mila morti'. La California primo stato americano a passare… - elisa_ruberto : RT @ilruttosovrano: USA: 'È stata l'Italia a portare il Coronavirus negli Stati Uniti' con una pizza creata in laboratorio. #9maggio #Trump - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Trump: 'Se ne andrà senza vaccino, in Usa 95mila morti' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump

“Sparirà senza un vaccino”: così finirà il coronavirus per Donald Trump. A cui risponde Barack Obama: “Hai fatto un disastro”. E nel resto del mondo le cose non vanno bene. Il coronavirus “se ne andrà ...Diventa sempre più difficile districarsi tra accuse e contraccuse. Capire se si è trattato di ritardi, sottovalutazioni, minimizzazioni, riflessi condizionati da dittatura in salsa cinese, oppure di q ...