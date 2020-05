Coronavirus | Trump | “Se ne andrà anche senza vaccino | come altri virus e influenze | e non

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 9 maggio 2020) Donaldsi è dimostrato fiducioso che l’epidemia dipossa cessareun. “Se ne andrà. Se ne andrà e non lo rivedremo più, speriamo, dopo un pò di tempo”, ha detto il presidente americano in commenti nella serata di ieri alla Casa Bianca. “Ci sono deie delle, per le quali si cerca un, ma poi non si trova. E questipoi spariscono, non ricompaiono più. Muoiono,accade ad ogni cosa“, ha detto il Presidente, avvertendo tuttavia che ciò non accadrà subito. “Dicono che andrà via, ma non significa che sarà quest’anno, non significa che se ne sarà andato in autunno o dopo l’autunno. Ma comunque se ne andrà. La domanda è se abbiamo bisogno di un. Ad un ...