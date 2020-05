Coronavirus, triplicata la mortalità per infarto: “Si rischia più di morire per infarto che per il Covid” (Di sabato 9 maggio 2020) La mortalità per infarto è triplicata passando dal 4.1% al 13.7% a causa della mancanza di cure (la riduzione dei ricoveri è stata del 60%) o dei ritardi (i tempi sono aumentati del 39%), causati dalla paura del contagio da Coronavirus. Lo spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia (SIC), a seguito di uno studio nazionale in 54 ospedali, nella settimana 12/19 marzo, durante la pandemia di Covid-19, confrontandola con lo stesso periodo dello scorso anno. La situazione rischia di bruciare 20 anni di prevenzione. “Il calo più evidente ha riguardato gli infarti con occlusione parziale della coronaria ma è stato osservato anche in ben il 26,5% dei pazienti con una forma più grave d’infarto – afferma Salvatore De Rosa, coautore dello studio – La riduzione dei ricoveri per infarto ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - lo studio dei cardiologi : “A marzo è triplicata la mortalità per infarto tra ritardi - mancanza di cure e paura del contagio”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : triplicata la mortalità per infarto in Italia

Roccarainola - il presidente del Consiglio e l’indennità triplicata in piena emergenza Coronavirus (Di sabato 9 maggio 2020) La mortalità perpassando dal 4.1% al 13.7% a causa della mancanza di cure (la riduzione dei ricoveri è stata del 60%) o dei ritardi (i tempi sono aumentati del 39%), causati dalla paura del contagio da. Lo spiega Ciro Indolfi, presidente della Società Italiana di Cardiologia (SIC), a seguito di uno studio nazionale in 54 ospedali, nella settimana 12/19 marzo, durante la pandemia di Covid-19, confrontandola con lo stesso periodo dello scorso anno. La situazionedi bruciare 20 anni di prevenzione. “Il calo più evidente ha riguardato gli infarti con occlusione parziale della coronaria ma è stato osservato anche in ben il 26,5% dei pazienti con una forma più grave d’– afferma Salvatore De Rosa, coautore dello studio – La riduzione dei ricoveri per...

fattoquotidiano : Coronavirus, lo studio dei cardiologi: “A marzo è triplicata la mortalità per infarto tra ritardi, mancanza di cure… - MatteoMarchini5 : Coronavirus, lo studio dei cardiologi: “A marzo è triplicata la mortalità per infarto tra ritardi, mancanza di cure… - JppMorgann : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, lo studio dei cardiologi: “A marzo è triplicata la mortalità per infarto tra ritardi, mancanza di cure e… - peucezia : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, lo studio dei cardiologi: “A marzo è triplicata la mortalità per infarto tra ritardi, mancanza di cure e… - Claudio_DjTony : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, lo studio dei cardiologi: “A marzo è triplicata la mortalità per infarto tra ritardi, mancanza di cure e… -