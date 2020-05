Coronavirus | Tar annulla ordinanza regione Calabria su riaperture

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 9 maggio 2020) Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabra hato in parte l'della presidente dellaJole Santelli sulla fase 2 dell'epidemia. Il Tar, dopo aver sciolto positivamente il nodo della sua competenza, ha accolto il ricorso della presidenza del consiglio eto l`del Presidente delladel 29 aprile 2020, numero 37, "nella parte in cui, al suo punto 6, dispone che, a partire dalla data di adozione dell`medesima, sul territorio della, è 'consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all`aperto'". Laquindi non può stabilire criteri più ampi per la riapertura rispetto a quelli fissati dal Dpcm sulla fase 2 del 26 aprile 2020.Infatti, i ...