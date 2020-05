Coronavirus, tamponi a macchia di leopardo: Veneto al top, Campania ultima (Di sabato 9 maggio 2020) A macchia di leopardo in Italia il ricorso ai tamponi per scovare i positivi a Covid-19 nelle varie Regioni italiana: Il tasso settimanale piu’ basso si registra in Puglia (e’ di 2,64 tamponi per 1000 abitanti nell’ultima settimana); il tasso piu’ alto si registra nella Provincia Autonoma di Trento (14,14 per 1000 abitanti), subito dopo il Veneto con 12,78 per 1000 abitanti. Il Lazio si ferma a 4,87%, sotto la media nazionale (6,62 per 1000). Osservando il dato dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus a livello nazionale il 2,59% della popolazione ha eseguito il tampone. Il valore massimo in Veneto con il 4,64%, il minimo in Campania (0,84%). Sono alcuni dei dati della sesta puntata dell’Instant Report ALTEMS Covid-19, la prima nella fase 2. Si tratta di una iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari ... Leggi su ildenaro Coronavirus - tamponi a macchia di leopardo : top a Trento - ultima la Puglia

Coronavirus - i pediatri voglio prescrivere tamponi

Coronavirus in Campania - bollettino 8 maggio : 14 positivi su 5.412 tamponi (Di sabato 9 maggio 2020) Adiin Italia il ricorso aiper scovare i positivi a Covid-19 nelle varie Regioni italiana: Il tasso settimanale piu’ basso si registra in Puglia (e’ di 2,64per 1000 abitanti nell’settimana); il tasso piu’ alto si registra nella Provincia Autonoma di Trento (14,14 per 1000 abitanti), subito dopo ilcon 12,78 per 1000 abitanti. Il Lazio si ferma a 4,87%, sotto la media nazionale (6,62 per 1000). Osservando il dato dall’inizio dell’epidemia daa livello nazionale il 2,59% della popolazione ha eseguito il tampone. Il valore massimo incon il 4,64%, il minimo in(0,84%). Sono alcuni dei dati della sesta puntata dell’Instant Report ALTEMS Covid-19, la prima nella fase 2. Si tratta di una iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari ...

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18: • Attualmente positivi: 87.961 • Deceduti: 30.201 (+243, +0,8%) • Dimessi/… - Linkiesta : Nessun piano di #tracciamento, niente #tamponi capillari, niente mobilitazione per valutare chi è #immune, chi è ma… - capuanogio : Il comunicato della #Fiorentina con la positività riscontrata per 6 persone (3 calciatori e 3 dello staff) ai tampo… - Linkiesta : RT @christianrocca: Una modesta domanda. L’insostenibile inadeguatezza del governo Conte e dei suoi comitati scientifici - Linkiesta : RT @AgostinisV: L’insostenibile inadeguatezza del governo Conte e dei suoi comitati scientifici Altro che prendersela per qualche spritz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tamponi Coronavirus a Roma, il calvario di una famiglia: sintomi Covid ma tamponi dopo 37 giorni Il Messaggero Task force delle guardie giurate

Anche loro sono in servizio con mascherine e tute di protezione: sono le guardie giurate al lavoro all’ospedale di Macerata che hanno messo in piedi una task force per affrontare l’emergenza. Questa s ...

Rientrata a Porto Torres la salma di Gian Mario Mura, morto di meningite a Trento

A 50 giorni esatti dal decesso, la salma di Gian Mario Mura ha fatto ritorno a Porto Torres. All'ingresso della chiesa di Cristo Risorto, gli amici hanno posto diversi palloncini giallorossi. Sono i c ...

Anche loro sono in servizio con mascherine e tute di protezione: sono le guardie giurate al lavoro all’ospedale di Macerata che hanno messo in piedi una task force per affrontare l’emergenza. Questa s ...A 50 giorni esatti dal decesso, la salma di Gian Mario Mura ha fatto ritorno a Porto Torres. All'ingresso della chiesa di Cristo Risorto, gli amici hanno posto diversi palloncini giallorossi. Sono i c ...