you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18: • Attualmente positivi: 87.961 • Deceduti: 30.201 (+243, +0,8%) • Dimessi/… - Linkiesta : Nessun piano di #tracciamento, niente #tamponi capillari, niente mobilitazione per valutare chi è #immune, chi è ma… - capuanogio : Il comunicato della #Fiorentina con la positività riscontrata per 6 persone (3 calciatori e 3 dello staff) ai tampo… - GoSolar01 : RT @StraNotizie: Coronavirus, tamponi a macchia di leopardo: top a Trento, ultima la Puglia - StraNotizie : Coronavirus, tamponi a macchia di leopardo: top a Trento, ultima la Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tamponi

Il Messaggero

Nelle ultime settimane il cambiamento nella rilevazione dei dati del contagio ha generato un po’ di confusione e difficoltà di analisi per la disomogeneità dei numeri. Ecco una spiegazione Sono passat ...PIEMONTE – Sono 165 i casi positivi di oggi in Piemonte per un totale di 27.939 così suddivise su base provinciale: 3.622 Alessandria, 1.641 Asti, 997 Biella, 2.587 Cuneo, 2.399 Novara, 14.116 Torino, ...