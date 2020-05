Coronavirus, spostamento tra regioni consentito dal 25 maggio ma non per tutti (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus, spostamento tra regioni consentito dal 25 maggio: le regole da rispettare Un’altra morsa che il governo si prepara ad allentare. Dal 25 maggio, è probabile che sarà possibile spostarsi tra regioni, anche per raggiungere le seconde case. Attualmente, è possibile spostarsi da una regione all’altra soltanto per comprovati motivi di lavoro, emergenze o problemi di salute. Dal 25 maggio però queste restrizioni potrebbero allentarsi ed è probabile che si potrà circolare senza specificarne la motivazione. Il governo sta lavorando per una riapertura graduale dell’Italia partendo dalle zone meno colpite dai contagi, mantenendo dunque ben chiusi i confini delle regioni dove l’indice di contagio è ancora alto. Quindi chi potrebbe essere autorizzato a spostarsi dal 25 in poi? Escludendo le zone dove il Coronavirus ... Leggi su tpi LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : spostamento alla seconda casa non una necessità

