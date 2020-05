Coronavirus, Sicilia sempre più all’avanguardia: parte da Messina la telemedicina per monitorare a domicilio i soggetti positivi (Di sabato 9 maggio 2020) L’Assessore Regionale della Salute Ruggero Razza per monitorare le fasi successive dell’emergenza sanitaria Covid-19, tramite le speciali unità mediche domiciliari delle Aziende Sanitarie Territoriali (U.S.C.A), ha affidato all’IRCSS Bonino Pulejo di Messina il coordinamento operativo di un sistema di telemedicina che pone la Sicilia sempre più all’avanguardia nella gestione della pandemia, riporta un comunicato stampa dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia. Nei prossimi giorni le unità mobili inizieranno a muoversi su tutto il territorio regionale, visitando i pazienti positivi nei loro domicili, dotandoli di un apparecchio multifunzione e di un tablet per potere comunicare a una centrale dedicata tutti i parametri clinici utili a verificare lo stato di salute. Venerdì 8 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : in Sicilia superati 100 mila tamponi - dodici positivi in più

