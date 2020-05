Coronavirus | scarcerato il killer di un agente penitenziario | vittima scelta a caso per

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) “Con il cuore che mi si contorce e le lacrime che scendono giù, mi chiedo perché?”. Si sfoga su facebook Lucia Magli, figlia di Carmelo l’di Polizia Penitenziaria ucciso nella notte tra il 17 e il 18 novembre 1994 mentre stava tornando nella sua a casa di Francavilla Fontana al termine del suo turno di lavoro nella casa circondariale ionica. Ad aprire il fuoco contro di lui era stato il braccio armato del clan Perelli di Taranto di cui faceva parte Francesco Barivelo che dal 26 marzo scorso, nonostante una condanna definitiva all’ergastolo, è agli arresti domiciliari a causa del rischio sanitario per l’emergenza Covid. “Che diritto ha questa persona – ha aggiunto Lucia – di vivere in libertà quando mi ha privato di mio padre, ha tolto a me, mia madre e mia sorella la possibilità di essere ...