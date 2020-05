Coronavirus, quinta vittima a Torre Annunziata (Di sabato 9 maggio 2020) Una nuova vittima, la quinta, a Torre Annunziata (Napoli) dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. A comunicarlo e’ il sindaco della citta’ vesuviana, Vincenzo Ascione, che fa sapere come si tratti di un uomo di 77 anni (l’unico ad essere ancora ospedalizzato tra i cittadini oplontini risultati positivi al Covid-19), gia’ con patologie pregresse, ricoverato presso il Covid-Hospital di Maddaloni (Caserta). Ad oggi, dunque, il bilancio complessivo e’ di 14 cittadini di Torre Annunziata contagiati, di cui sei guariti e cinque deceduti. Tre, dunque, le persone ancora positive, tutte sottoposte alla quarantena domiciliare. ”Siamo costretti a contare la quinta vittima dall’inizio dell’emergenza sanitaria – afferma il sindaco Vincenzo Ascione – Alla famiglia, in questo momento di dolore, va la vicinanza e l’affetto ... Leggi su ildenaro La quinta puntata di NEXT : con Carolina Milanesi il mondo che verrà dopo il coronavirus

