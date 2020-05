Coronavirus Puglia | i medici scrivono una lettera a Emiliano | più di 120 medici

Leggi su baritalianews

(Di sabato 9 maggio 2020) Icontagiati insono 120, tanti. Un numero che allarma moltissimo la categoria e che ha scritto unaal governatore della, Michelechiedendo di poter lavorare in sicurezza. Gli Ordini deidihanno scritto così: “Preoccupano, in questa fase di allentamento delle misure di lockdown, i possibili nuovi focolai che potrebbero favorire la ripresa dell’epidemia, nonché la situazione in cui continuano a lavorare gli operatori sanitari, sia sul territorio sia all’interno delle strutture ospedaliere. L’avvio della Fase 2 da parte della Regione, a parere degli Ordini, non ha affrontato in maniera esaustiva il tema della sicurezza, soprattutto per l’avvio delle attività ambulatoriali e l’assistenza dei malati”. A preoccupare sono anche le USCA – Unità ...