Coronavirus Puglia | Emiliano ha appena confermato | “il 18 maggio tutti dal parrucchiere e

Leggi su baritalianews

(Di sabato 9 maggio 2020) Il governatore della, Micheleharilasciato alcune dichiarazioni circa il probabile slittamento dell’apertura di parrucchieri ed estetisti che era stato paventato per uniformarsi alle direttive del Governo a dopo il 18. Invece ora hache le riaperture dei parrucchieri sono confermate per il 18 e ha anche scherzato su indicando i suoi capelli abbastanza lunghi: “dal 18 andiamodal”.ha detto che questa riapertura è assolutamente possibile dopo che sono state studiate dai suoi tecnici con a capo Pierluigi Lopalco, le modalità per la riapertura in sicurezza. Dunque, nessuno slittamento: il 18dal