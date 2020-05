Coronavirus: Protezione civile Sicilia, 'le domeniche in funzione servizi a domicilio' (Di sabato 9 maggio 2020) Palermo, 9 mag. (Adnkronos) - "Nelle giornate domenicali tutti gli esercizi commerciali che praticano servizio a domicilio o di asporto sono autorizzati ad essere aperti per poter fornire il suddetto servizio. Ne consegue che bar, pasticcerie, ristoranti, ed esercizi similari che vendono prodotti alimentari o affini quali: prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono garantire il servizio evitando gli assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali. Le persone che vorranno fruire del servizio dovranno, comunque, indossare le mascherine quando in fila per l'asporto". E' quanto specifica, in una nota, la Protezione civile Sicilia, dopo la "segnalazione di problemi interpretativi in ordine all'art.10 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30.4.2020 e a tal fine si chiarisce che , per i quali si forniscono i ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus protezione civile : morti - superata quota 30.000 (30.201) - 87.961 positivi - 99.203 guariti

